Barrieren auch in den Köpfen abbauen

Zum 16. runden Tisch zum Gleichstellungstag von Menschen mit Behinderung am Samstag haben Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Bürgermeister Volker Grab zahlreiche Vertreter des Aktionsbündnisses 5. Mai im Rathaus begrüßt. Sollte die Stadt den Zuschlag für die Landesgartenschau erhalten, so der OB, wäre ein Dauerproblem gelöst: Der Ellwanger Bahnhof und die Unterführung beim Drogeriemarkt Müller würden barrierefrei umgestaltet.

„Ohne die Landesgartenschau wird daraus vor 2026 nichts“, sagte Hilsenbek. „Ganz selbstverständlich“, so der OB, werde die Landesgartenschau selbst auch barrierefrei sein. Nicht nur Thomas Buchholz, Leiter der Konrad-Biesalski-Schule Wört, hörte das mit Freude. Erhält Ellwangen den Zuschlag, versprach Grab, werde die Stadt das Aktionsbündnis um Unterstützung bei der barrierefreien Erschließung bitten.

Ein Thema war die Ampel an der Stadthalle, die für Rollstuhlfahrer zu schnell auf Rot umschaltet. Grab versprach, die Intervallschaltung werde überprüft. Auch der Mangel an behindertengerechten und bezahlbaren Wohnungen wurde angesprochen. „Wir arbeiten daran“, so Grab. Der Gemeinderat diskutiere die Vergabe von Bauplätzen mit Sozialbindung. Die Kreisstädte Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen seien mit dem Landratsamt im Gespräch hinsichtlich der Anmietung von Wohnungen für finanziell schlechter gestellte Menschen. Bei der Ellwanger Baugenossenschaft könnten sich Interessenten in eine (allerdings lange) Liste eintragen. Siggi Schlosser von der Stiftung Haus Lindenhof regte an, Eigentümer leerstehender Wohnungen für Menschen mit Behinderung als langjährige Mieter zu sensibilisieren.

Probleme bereitet Menschen mit Handicap der öffentliche Nahverkehr. Wer als Rollstuhlfahrer den Bus wählt, kann nicht davon ausgehen, dass er immer mitgenommen wird. Auch bei Niederflurbussen sind Rollstuhlfahrer auf Hilfen wie Rampen angewiesen. Die meisten Busfahrer, so Ordnungsamtsleiter Harry Irtenkauf, würden Rollstuhlfahrer mitnehmen, es sei denn, es seien zu viele auf einmal. Man werde dranbleiben, versprach Grab. Allerdings müssten die Betroffenen auch selbst auf die Unternehmen zugehen: „Sein Verhalten kann nur ändern, wer von den Problemen weiß. Das Wichtigste ist, die Barrieren in den Köpfen abzubauen.“ Auch gelte es, Inklusion und Integration zu verbinden.

Das Taxiunternehmen Gaugler, so Schlosser, sei bereit, einen rollstuhlgerechten Bus anzuschaffen. Möglicherweise können Bürgerstiftung oder Aktion Mensch eine Anschubfinanzierung leisten. Hier wird der Arbeitskreis „Der 5. Mai hakt nach“ tätig werden.

Petra Pachner, Behindertenbeauftragte des Ostalbkreises, stellte ihren Inklusionsleitfaden vor. Bausteine sind unter anderem der barrierefreie Umbau öffentlicher Gebäude – in Ellwangen für die städtische Musikschule geplant – und eine bürgernahe Sprache der Verwaltung.

Bis 17. Mai ist im Rathaus eine gemeinsame Ausstellung der Außenklasse der Biesalski-Schule an Sankt Gertrudis und von Sankt-Gertrudis-Schülerinnen zum Thema „Die Mauer muss weg – Wer bin ich, und wie siehst du mich?“ zu sehen. Betreut wurde sie von den Kunsterziehern Petra Helders und Peter Betzler.