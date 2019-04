Barrieren an Gebäuden und in den Köpfen abbauen

Der 5. Mai gilt europaweit als Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Das Ellwanger Aktionsbündnis 5. Mai organisiert wieder Veranstaltungen rund um dieses Datum. Anliegen ist es, Barrieren an Gebäuden und in den Köpfen abzubauen.

„Dafür möchten wir ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen“, sagt Thomas Buchholz, Leiter der Konrad-Biesalski-Schule Wört, beim Pressegespräch. Zum Auftakt spielt die Schwabenrockband Wendrsonn am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr im Rabenhof.

Am Samstag, 4. Mai, bietet der Körperbehindertenverein eine Führung durch Ellwangen mit Stadtführerin Ruth Julius an. Begrüßung ist um 10.30 Uhr in Tonis Ladencafé in der Badgasse.

Die Führung startet um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Es geht um einen Test: Wo ist Ellwangen barrierefrei, wo muss nachgebessert werden? „Ich bringe zwei Rollstühle mit“, verrät Vereinsvorsitzender Martin Kleinke. „Einen Sport- und Tanzrollstuhl, der leichter zu bedienen ist, und einen, der schwerer zu bedienen ist.“ Bürgermeister Volker Grab, so Kleinke, habe einen Selbstversuch im Rollstuhl zugesagt.

Beim runden Tisch im Rathaus am Montag, 13. Mai, wird Oberbürgermeister Karl Hilsenbek verabschiedet. Der OB habe stets ein offenes Ohr für Belange von Menschen mit Handicap, so Thomas Buchholz. „Die Verabschiedung hindert uns aber nicht daran, kritisch nachzufragen.“ Themen werden unter anderem der Mangel an behindertengerechten, bezahlbaren Wohnungen und fehlende Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung sein.

Zum Abschluss steigt am Samstag, 13. Juli, von 18 bis 23 Uhr ein großes Inklusions-Sommerfest am Fuchseck, unter anderem mit Auftritten von Schulbands. Veranstalter ist die Stiftung Haus Lindenhof.

Zum Aktionsbündnis gehören neben der Biesalski-Schule die Jagsttalschule Westhausen, die Stiftung Haus Lindenhof, die Pflegeeinrichtung Rabenhof, die Caritas Ostwürttemberg und der Körperbehindertenverein Ostwürttemberg.