Barockmusik erklingt beim Schlosskonzert

„Klänge, die verzaubern – Musik, die mitten ins Herz trifft“ heißt es beim Schlosskonzert am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr, im Thronsaal des Schlossmuseums. Es spielen Johanna Seitz an der Barockharfe und Christoph Mayer an der Barockvioline. „Spirit and Pleasure“ – Sonaten, Songs, Tänze und Lieder aus England, Deutschland und Italien werden zu hören sein.

Vom dramatischen italienischen Eifersuchtsausbruch „Il Geloso“ zum frechen „Scottish fiddle tune“, von tiefer englischer Melancholie „Lacrimae – flow my tears“ über virtuose Sonaten bis hin zum fröhlichen Lovesong „John, come kiss me now“ ist die große Gefühlspalette der barocken Welt zu erleben. Johanna Seitz ist als Continuospielerin und Solistin Gast auf vielen Festivals. Christoph Mayers hohe Reputation als Kammermusiker belegen Auftritte bei internationalen Musikfestivals und in bedeutenden Konzertsälen.