Barockes Schlosskonzert

Beim Ellwanger Schlosskonzert am kommenden Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr im Thronsaal spielen Johanna Seitz (Barockharfe) und Christoph Mayer (Barockvioline). „Spirit and Pleasure“ nennen sie ihr Programm mit Sonaten, Songs, Tänzen und Liedern aus England, Deutschland und Italien.

Mit Barockharfe und Barockvioline schaffen die beiden Musiker eine Atmosphäre aus Esprit und Sentiment, in der Freud’ und Leid erlebbar werden. Vom dramatischen italienischen Eifersuchtsausbruch „Il Geloso“ zum frechen „Scottish fiddle tune“, von tiefer englischer Melancholie „Lacrimae – flow my tears“ über virtuose Sonaten bis hin zum fröhlichen Lovesong „John, come kiss me now“ erleben die Zuhörer die große Gefühlspalette der barocken Welt.