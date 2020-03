Bargeld aus Ellwanger Geschäft entwendet

In einem unbeobachteten Moment hat ein unbekannter Täter einen höheren Bargeldbetrag aus einem Ladengeschäft in der Ellwanger Schmiedstraße entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am Montagmorgen. Das Geld befand sich in einer Mappe in einem Büroraum des Geschäfts. Der Zeitraum, in dem sich der Diebstahl ereignete, lag zwischen 8.30 und 11 Uhr.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.