Bananenbaum wächst bei der Stadthalle

„Geil, echte Bananen“, staunen ein paar Mädchen am 1. Mai vor dem Eingang zur Stadthalle und schauen zu dem prächtigen Birkenast hoch, der dort über Nacht gewachsen ist. Scherzbolde haben den Maibaum dem Stadthallenlogo aufgepflanzt und nicht nur zufällig mit Bananen geschmückt. „Die haben sich ja echt was dabei gedacht“, schmunzelt ein Passant. Stimmt. Schließlich hat am vergangenen Wochenende in der Stadthalle das Musical „Dschungelbuch“ umjubelte Premiere gefeiert (wir haben berichtet). Weitere Aufführungen gibt’s bis zum 11. Mai. Und Bananen sind auch noch da. Foto: Möcklin