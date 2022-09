Bald ist Schluss: Abrissparty im Ellwanger Jugendzentrum

Ein letztes Mal gemeinsam eine Runde Kickern, Billardspielen und zu Musik von Rock bis Schlager abtanzen: Zu einer großen Abrissparty lädt am Samstag, 1. Oktober, das Jugend- und Kulturzentrum (Juze) Ellwangen ein. Das jetzige Juze-Gebäude, der ehemalige Farrenstall, wird zu Gunsten der Gestaltung der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen abgerissen. Ab dem 10. Oktober zieht das Jugendzentrum in die neuen Räume an der Reinhardstraße 7.

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, beginnt die Veranstaltung ab 16 Uhr im Juzegarten und in den Räumen des Jugendcafés. Am Nachmittag werden, wenn es das Wetter zulässt, auf dem Außengelände Akustikmusik verschiedener dargeboten. Im Veranstaltungsraum macht gegen frühen Abend die Band „Hempl´s Couch“ aus Hüttlingen den Anfang. Sie bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus Rock, Metal und einer Prise Funk dar.

Nach ihnen tritt „Lilak“, das Multitalent Tim Hunke und seine Band, auf. Bereits in jungen Jahren begann Hunke Schlagzeug zu spielen und lernte mit der Zeit auch Gitarre, Klavier und Bass. Zusammen mit seinem Produzent Niko Brauchle schreibt er nun seine eigenen Songs, für die sich die beiden von vielen Strömungen inspirieren lassen. In ihrer Musik findet man neben Einflüsse von Hip-Hop auch Pop, Funk und Techno aber auch Bossa-Nova oder Rock.

Im Anschluss tritt „Axel Nagel“, der Gewinner des deutschen Rock und Pop Preises 2019 in der Kategorie Singer Songwriter, mit seiner „One-Men-Band“ und seinen selbst geschriebenen Songs auf.

Sounds aus Schlagzeug, Keyboard und Percussion mischt er passend für seine Songs und begleitet seine Soul-Stimme auf der Akustikgitarre.

„Die besteste Band der Welt“, eine Coverband von Chris und Lars Eberhard und Johannes Schager, wird von vier Musiker aus Geislingen, die unter dem Bandnamen „Red Iris“ post-progressive Rock auf E-Gitarren zum Besten geben abgelöst. Die Musiker Paule, Manu, Simon und Matze verbindet nach Angaben des Jugendzentrums eine langjährige und Innige Freundschaft, die sich, genau wie ihre Musik, ständig weiterentwickelt.

Den Abschluss der Live Bands macht die neu gegründete Ellwanger Band „Hartplatz Session“, wie das Juze weiter in seiner Mitteilung ankündigt. Die sechs Jungs haben sich zusammengefunden, um ihre Leidenschaft zur Hardcore, Beatdown und Punkmusik in Songs zu verpacken. Ab etwa 23 Uhr legen die DJs „Waldi und Fett“ auf und lassen den Abend musikalisch ausklingen.