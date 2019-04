Bald flattern den Ellwangern die Stimmzettel ins Haus

Graue Pakete voller Stimmzettel, Rollwangen voller gelber Versandkisten für die Post: Im großen Sitzungssaal türmen sich die Papiere. Mitten drin die Auszubildenden, die tapfer Berge von Stimmzetteln eintüten. Im Rathaus läuft die Vorbereitung für den Wahlsonntag am 26. Mai. Mit Europa-Wahl, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und OB-Wahl fällt er in Ellwangen besonders üppig aus.

Wahlbenachrichtigung: Die Wahlbenachrichtigung, das DinA4-Blatt, mit dem man in den Wahllokalen wählen oder Briefwahl beantragen kann, verschickt die Stadt nicht selbst, sondern das zentrale Rechenzentrum in Ulm. Sonst wäre der Papierstapel noch höher. Ende vergangener Woche sind sie in die Post gegangen und sollten bis spätestens 5. Mai bei den Wählerinnen und Wählern in Ellwangen eintreffen.

Stimmzettel: Ab dieser Woche verschickt die Stadt die Stimmzettel für die Kommunalwahl. Die bietet mit dem beliebten Kumulieren (ein Kandidat kann bis zu drei Stimmen bekommen) und Panaschieren (es dürfen Kandidaten von verschiedenen Listen gewählt werden, in Ellwangen beispielsweise von zwei, drei oder allen vier Listen) eine gewisse Herausforderung für die Wähler. Denn die dürfen für den Gemeinderat in Ellwangen nicht mehr als 27 Stimmen vergeben und müssen dann noch aufpassen, dass sie für Kernstadt und Ortsteile nicht mehr Personen wählen, als vorgegeben. Weshalb die Leiterin des Hauptamts, Susanne Hafner, und Julian Kohler vom Wahlamt die dringende Bitte haben, die Stimmzettel schon ausgefüllt mitzubringen. Sonst sind die Wahlkabinen lange blockiert. Nur die OB-Wahl ist einfach. Da hat jeder eine Stimme und fertig.

Wahlberechtigte: Anders als bei der Landtags- oder Bundestagswahl dürfen bei der Wahl des Europaparlaments, der Gemeinde- und Ortschaftsräte und bei der OB-Wahl EU-Bürger mitwählen. Das sind immerhin 600. Auch Deutsche, die im Ausland leben, sind stimmberechtigt. Das sind zwei Ellwanger, einer lebt in Tschechien, einer in Japan. Wahlberechtigt sind bei der EU-Wahl rund 18 000 Frauen und Männer über 18. Bei den Kommunalwahlen dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen, das sind in Ellwangen 19 400. Voraussetzung ist, dass sie mindestens drei Monate in Deutschland (EU-Wahl) oder Ellwangen leben und nicht vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Briefwahl: Wer nicht im Wahllokal, sondern per Briefwahl abstimmen möchte, muss das beantragen. Das geht ab sofort, auch ohne Wahlbenachrichtigung. Die Unterlagen werden ab 2. Mai verschickt. Beantragen kann man Briefwahl sogar noch bis Freitag vor der Wahl bis 18 Uhr. Die Stimmzettel verschickt man, schön in den passenden Umschlägen verstaut (rot für die EU-Wahl, gelb für Kommunal- und OB-Wahl), entweder per Post, das kostet innerhalb Deutschlands kein Porto.

Zahl der Briefwahlbezirke steigt

Oder man geht ins Rathaus. Das Wahlbüro ist zum ersten Mal im kleinen Sitzungssaal, also ebenerdig, zu erreichen. Briefwahlunterlagen können auch online unter www.ellwangen.de beantragt werden, aber nur bis Donnerstag, 23. Mai, 12 Uhr. Bei plötzlicher Krankheit auch noch am Wahltag bis 15 Uhr mit Attest.

Die Briefwahlunterlagen können auch von einem Vertreter abgeholt werden, der aber zwingend eine Vollmacht braucht.

Wahllokale: in den 23 Wahllokalen sind 240 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Das sind in jedem Wahllokal acht, von denen vier vormittags und die anderen vier nachmittags arbeiten. Dazu kommen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, die die Organisation abwickeln. In Röhlingen wird nicht mehr im Dorfhaus, sondern in der Schule gewählt, in der Braune Hardt im ebenerdigen Teil des Kindergartens und in Pfahlheim wieder in der Schule, nachdem die Sanierung abgeschlossen ist. Rund ums Borromäum wurden die Wahlbezirke neu zugeschnitten, damit niemand mehr in die Eugen-Bolz-Realschule muss, der es eigentlich näher ins Wahllokal im Borro hätte.

Wahlsonntag: Die Briefwahl spielt eine immer größere Rolle. Susanne Hafner rechnet mit 4000 bis 4500 Briefwählern. Bei der Landtagswahl waren es noch vier Bezirke, bei der Bundestagswahl fünf, jetzt zählen sechs Teams die Stimmen aus.

Während sich die Wähler um 18 Uhr zurücklehnen können, geht’s für die Wahlhelfer und das Orga-Team dann richtig los. Zuerst wird die Europawahl ausgezählt. Was rund anderthalb Stunden dauern wird. Danach kommt die OB-Wahl. Mit einem Ergebnis ist gegen 20.30 bis 21 Uhr zu rechnen, schätzt Kohler. Auf einem Bildschirm im Foyer des Rathauses oder online werden die Resultate ständig aktualisiert. Erst dann ist klar, ob Ellwangen einen oder eine neue OB hat oder ob am 16. Juni der zweite Wahlgang folgt.

Kreistag und Gemeinderat werden in dieser Reihenfolge am Montag, 27. Mai, ausgezählt. Kohler und Hafner gehen davon aus, dass am späten Nachmittag klar ist, wer in den Gemeinderat einzieht. Die Ortschaftsräte folgen am Mittwoch. Und dann können alle Luft holen bis zur nächsten Wahl. Oder bis zum 16. Juni.