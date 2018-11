Erheblicher Sachschaden ist am Mittwochabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brauerstraße in Warthausen entstanden. Nach ersten Informationen des Warthauser Feuerwehrkommandanten Willi Städele war kurz vor 18 Uhr die Dunstabzugshaube in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss durch noch ungeklärte Ursache in Brand geraten.

Durch das Abluftrohr breitete sich das Feuer bis unter das Dach aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl.