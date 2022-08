Badeunfall am Sonnenbachsee: 15-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

Der 15-Jährige, der am vergangenen Wochenende im Sonnenbachsee untergangen ist und anschließend reanimiert wurde, ist tot. Das hat die Polizei in einer Pressemeldung am Donnerstag mitgeteilt.

Am vergangenen Sonntag hat sich beim Sonnenbachsee in Ellwangen-Pfahlheim ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein 15-jähriger Junge war gegen 17.20 Uhr unweit des Ufers untergegangen. Der See wurde umgehend von den dortigen Badegästen nach dem Jungen abgesucht, der einige Zeit später gefunden, an Land gebracht und auch zunächst reanimiert werden konnte.

Am Mittwochnachmittag ist der 15-Jährige laut Polizei nun in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sowie zu den näheren Todesumständen dauern an.