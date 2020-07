Badespaß unter Auflagen

Seit fünf Wochen läuft der Betrieb im Naturfreibad Kressbachsee unter den Maßgaben des Hygiene- und Abstandskonzepts. Die erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. Das teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit.

„Zwar sind die Nutzerzahlen noch nicht sehr hoch, aber das lag auch am wenig konstanten Wetter“, wird Bademeister Philipp Schips in der Mitteilung zitiert. Die Badegästen, die bereits da waren, würde auf das neue Konzept „überwiegend positiv“ reagieren: „Es ist immer ausreichend Platz auf den Wiesen, der Betrieb läuft in sehr entspannter Atmosphäre“, so Schips. Das Betriebskonzept sei bisher gut aufgegangen, sagt auch Stefan Powolny, Geschäftsführer der Versorgungs- und Bädergesellschaft (VuB). „Und wir sind auch flexibel auf Änderungen in der Verordnung, wenn Lockerungen möglich sind.“

So sei der Zugang zum Kiosk via separatem Ticket ermöglicht worden und auch das Beachvolleyball-Feld darf inzwischen wieder genutzt werden.

Was die Verantwortlichen der VuB freut: Die Einschränkungen, beispielsweise den Sprungturm nicht nutzen zu dürfen, würden von den Besuchern mit großer Einsicht eingehalten. „Aus unserer Sicht kann der Sommer im Naturfreibad Kressbachsee weiter zulegen“, sagt Powolny.