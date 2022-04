B290: Vollsperrung zwischen Ellwangen und der B29

Wegen Sanierungsarbeiten wird die B290 zwischen der Einmündung B29 und Ellwangen im Zeitraum vom 9. Mai bis voraussichtlich 24. Juni in mehreren Bauabschnitten für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt wird der Belag der B290 auf rund 1000 Metern erneuert. Dabei werden vier Zentimeter Belag abgefräst und neu aufgebracht. Außerdem werden die Bushaltestellen im Bereich Immenhofen behindertengerecht ausgebaut und erhalten entsprechende Bordsteine.

Dazu wird die B290 zwischen der Einmündung B29 und dem Bucher Stausee voll gesperrt, eine Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum über die K 3319 von Westhausen über Rainau-Dalkingen nach Ellwangen. Diese dauert voraussichtlich vom 9. bis 18. Mai 2022. Die Kosten für die Maßnahmen einschließlich einer Vorabmaßnahme in Form einer 75 Meter langen Abbiegespur für mehr Aufstellfläche, die bereits Ende 2021 realisiert wurde, betragen rund 450 000 Euro.

Im zweiten Bauabschnitt wird vom 18. Mai bis 24. Juni der Bereich B290 Abfahrt Rainau-Schwabsberg bis zur Kreuzung Kaserne Ellwangen voll gesperrt. Die Umleitung führt in dieser Zeit über die parallel verlaufende K3319 von Schwabsberg nach Ellwangen.

In der Zeit vom 7. bis 18. Juni 2022 wird gleichzeitig der Bereich zwischen der Kreuzung Kaserne Ellwangen und dem B290-Kreisverkehr in Ellwangen-Schrezheim erneuert. In dieser Zeit muss der Verkehr weiträumig über die L1029 bei Westhausen bis Röhlingen und dann weiter auf der L1060 bis Ellwangen umgeleitet werden.

Arbeiten an Bushaltestellen

In den beiden Bereichen werden auf einer Länge von insgesamt 3,1 Kilometern fünf Zentimeter Belag abgefräst und anschließend fünf Zentimeter Binder und drei Zentimeter Deckschicht eingebracht, sodass die Fahrbahn insgesamt verstärkt ist. Außerdem werden im Bereich der Abzweigung Saverwang zwei Bushaltestellen ebenfalls behindertengerecht ausgestattet. Die Kosten betragen 850 000 Euro.

Die Bauarbeiten werden von der Firma Bortolazzi in Bopfingen ausgeführt, die Bauleitung übernimmt der Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur des Landratsamts Ostalbkreis.