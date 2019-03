Bürgerstiftung schüttet 5850 Euro aus

Gleichmäßig auf zwölf Gruppen ist der Zinsertrag der Bürgerstiftung Ellwangenverteilt worden. Im Hinblick auf die niedrigen Zinsen war Oberbürgermeister Karl Hilsenbek froh, überhaupt Geld ausschütten zu können. Verteilt wurden 5850 Euro.

Gestartet 2004 mit einem Gründungskapital von 150 000 Euro hat die Bürgerstiftung inzwischen 515 000 Euro auf dem Konto. „Gut angelegtes Geld für die Bürgerschaft“, wie OB Hilsenbek betonte.

Je 500 Euro gehen an den Wagnershofverein für seine geplanten Sanierungen, den DRK-Kreisverband für ein Paten- Projekt mit den Schulen, der FC Röhlingen für die Teilnahme an der Sportakrobatik-Weltgymnaestrada in Bonn und an der Rope-Skipping-WM in Oslo. Mit der gleichen Summe unterstützt werden Der Malteser Hilfsdienst fürs Café Malta, das THW für die Beschaffung von Jugendzelten, der FC Ellwangen für die Kinder- und Jugendfreizeit auf dem Wagnershof, die DLRG Pfahlheim fürs Jugendzeltlager und der SV Rindelbach. Für 500 Euro werden Karten für Aufführungen der Theatermenschen gekauft, die dann an Personen weitergegeben werden, die sich in Ellwangen besonders ehrenamtlich engagieren. Die Pfadfinder bekommen 250 Euro für einen Holz- und Werkstattofen. Je 300 Euro bekommen der Kneipp-Verein und der Freundeskreis der Virngrund-Klinik. Hilsenbek dankte den Vereinen für ihre Arbeit und bat die Empfänger, für die Bürgerstiftung mit dem Logo zu werben, um das Kapital zu mehren.