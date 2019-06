Bürgermeister fordern mehr Tempo an der A7-Baustelle

Die Bauarbeiten am Virngrundtunnel auf der A7 wirken sich teils dramatisch auf Ellwangen und die umliegenden Gemeinden aus (wir berichteten). Bei Staus und Unfällen weicht der Autobahnverkehr aus und quält sich dann unter anderem durch die Haller Straße. Die Situation hat jetzt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek sowie die Bürgermeister Raimund Müller aus Jagstzell und Rainer Knecht aus Ellenberg auf den Plan gerufen.

Sie mahnen in einem gemeinsamen Schreiben an das Regierungspräsidium Stuttgart, dass der Ausweichverkehr der A7 mittlerweile zu „grenzwertigen Verkehrssituationen auf den Umleitungsstrecken“ führe.

Kommt es vor dem Virngrundtunnel aufgrund der derzeit laufenden Bauarbeiten zu einem Stau, was derzeit regelmäßig der Fall ist, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg an der Anschlussstelle Ellwangen ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U13 zur Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau geführt. In Fahrtrichtung Ulm wird der Verkehr an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau ausgeleitet und verläuft dann über die Bedarfsumleitung U8 zur Anschlussstelle Ellwangen. Diese beiden Umleitungsstrecken seien derzeit stark überlastet, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Lärmbelästigungen für die Anwohner führe, heißt es in dem Schreiben der Bürgermeister.

Hilsenbek, Knecht und Müller appellieren deshalb an das Regierungspräsidium, für die Baumaßnahme im Bereich des Virngrundtunnels einen „strengeren Bauzeitenplan“ einzufordern. Für Ellwangen und die umliegenden Gemeinden wäre es wichtig, dass diese Baumaßnahme nicht – wie aktuell geplant – bis zum Sommer 2020 dauert.

Die Arbeiten sollten unbedingt früher beendet werden, wünschen sich die drei Verwaltungschefs. Jede Woche wäre da schon „ein Gewinn“.