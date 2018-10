Bürgergarde Ellwangen feiert mit Großem Zapfenstreich

Auf den Tag genau vor 60 Jahren, am 13. Oktober 1958, ist die Bürgergarde Ellwangen wiedergegründet worden. Am Samstag ist dieses Ereignis gebührend gefeiert worden.

Die Stadt gab zu Ehren ihrer Garde einen Empfang in Ellwangens guter Stube, dem Palais Adelmann. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek begrüßte zahlreiche Ehrengäste in der „Landesgartenschaustadt Ellwangen“. Als der Oktobertag zur Neige ging, wurde es beim festlichen Jahresappell auf dem Marktplatz feierlich. Die Bürgerwehr der Stadt Bretten hatte ein besonderes Gastgeschenk mitgebracht: Der Spielmannszug führte den Großen Zapfenstreich auf. Ein faszinierendes und grandioses Schauspiel, das vor historischer Kulisse zahlreiche Bürgerinnen und Bürger Ellwangens ebenso bewegte wie auswärtige Gäste.

OB: „Ein sehr guter Zug der Stadtgeschichte“

Im Palais Adelmann erinnerte das Stadtoberhaupt an jenen 13. Oktober vor 60 Jahren, als im Wilden Mann 22 Bürger zur Gründungsversammlung zusammenkamen. 21 von ihnen wurden aktive Mitglieder der Garde, Hans-Karl Stengle ihr erster Kommandant. „Diese Entscheidung war ein sehr guter Zug der Stadtgeschichte“, so der Oberbürgermeister. „Die Garde vertritt Ellwangen perfekt nach außen. Ohne die Garde geht’s nicht bei besonderen Anlässen.“ Schon durch ihr Auftreten in historischen Uniformen begeistere sie die Menschen. Hilsenbek dankte Kommandant Hans-Peter Schmidt und Ehrenkommandant Peter Kirsch für ihr Engagement und ihre geistige Haltung: „So, wie die Kommandanten vorangehen, so folgt die Truppe.“ In einer sich schnell wandelnden Welt brauche man Tradition, die den Ort, die Stadt, die Gemeinde verbinde und Heimat sei. Das Stadtoberhaupt überreichte Schmidt eine Nachbildung des Wehrturms an der Stadtmauer, in Kupfer gestaltet vom früheren Stadtplaner Jörg Stoll. Seit 1984 beherbergt der Turm die Waffen- und Zeugkammer der Bürgergarde.

Höchste Auszeichnung für Kommandant Schmidt. (Foto: afi) Salutschuss zum Geburtstag der Ellwanger Bürgergarde. (Foto: afi) Die Bürgergarde ist zum feierlichen Appell angetreten. (Foto: afi) Großer Zapfenstreich zum Jubiläum der Ellwanger Bürgergarde. Vorgetragen von der Bürgerwehr Bretten. (Foto: afi) Großer Zapfenstreich zum Jubiläum der Ellwanger Bürgergarde. Vorgetragen von der Bürgerwehr Bretten. (Foto: afi) 1 von 1

Landeskommandant Jürgen Rosenegger überbrachte Grüße des Bürgerwehrlandesverbands Württemberg-Hohenzollern und dankte den Kameraden, die die Ellwanger Wehr so kurz nach dem Krieg wieder aufbauten. 1959 wurde sie mit Trochtelfingen und Niederwangen in den Landesverband aufgenommen. „Heute ist die Bürgergarde Ellwangen ein über die Grenzen wirkender Botschafter unserer kulturellen und traditionellen Werte“, so Rosenegger. Die 33 Garden und Wehren im Landesverband repräsentierten in farbenfrohen Uniformen ihre Städte und Gemeinden. Der Ellwanger Garde wünschte er stets gedeihliche Weiterentwicklung.

Mack: „Da, wo die Garde ist, ist Heimat“

Landtagsabgeordneter Winfried Mack (CDU) betonte, die Bürgergarde sei Teil der heimatlichen Identität in stürmischer Zeit. Mit ihrer Wiedergründung vor 60 Jahren habe man nicht rückwärts marschieren, sondern Geleit geben wollen im Sinne von Weltoffenheit und Heimatverbundenheit: „Da, wo die Garde ist, ist Heimat. Da gehören wir hin“, sagte Mack und rief der Garde ein herzliches Glückauf zu. Die Ehrengäste trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein.