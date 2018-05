Bühne frei für vier Schulbands und einen Solisten

Talentierte junge Musiker, tolle Stimmung, tanzende Zuhörer, professionelles Equipment, und das alles in einer Schulmensa, die das Zeug zum Club hat: der Schulbandabend von, mit und für Menschen mit und ohne Behinderung in der Mensa des Hariolf-Gymnasiums (HG) ist ein Erfolg auf der ganzen Linie gewesen. Perfekt organisiert wurde das Konzert von den Initiatoren Thomas Buchholz, Leiter der Konrad-Biesalski-Schule Wört, und Ulrich Brauchle, Künstler, Kunstlehrer am Hariolf-Gymnasium und Musiker von Format. Anlass war der 5. Mai, Tag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Lampenfieber? Keine Spur. In der HG-Mensa legten die „wilden Hühner“ der Band „Wild Chicken“ der Jagsttalschule Westhausen los wie die Profis und heizten dem begeisterten Publikum mit bekannten Titeln der Rock- und Popmusik ein. Nonstop ging’s weiter mit den „Crazy Birds“ der Eugen-Bolz-Realschule. Sie beeindruckten mit „I’ll be on my Way“ und Sidos „Astronaut.“ Noah Konsolke ist Schüler der Konrad-Biesalski-Schule und hatte den Mut, als Solist aufzutreten. Wie ein Bühnenprofi präsentierte er zu Gitarre und Keyboard Hits wie „An Tagen wie diesen“ und Reinhard Meys „Über den Wolken.“ Die Zuhörer sangen begeistert mit. Sogar Drafi Deutschers „Marmor Stein und Eisen bricht“ holte Noah aus der Oldiekiste von 1965. Klasse.

„Rocking Ruperts“ rocken

Die Band der Rupert-Mayer-Schule der Marienpflege nennt sich „Rocking Ruperts.“ Der Name könnte nicht besser gewählt sein: vier Mädchen und sechs Jungen rockten „Harry – Die Mensa“ stimmgewaltig und nach allen Regeln der Kunst. Die Post ging ab bei „Sweet Home Alabama“, Bob Dylans „Knockin‘ on Heaven’s Door“ und „Applaus, Applaus“, dem Ohrwurm der Sportfreunde Stiller. Mit der Zugabe „Bad Moon Rising“ von Creedence Clearwater Revival verabschiedete sich die tolle Band.

Zum Finale gab’s mit der neuen HG-Band „Hot Groove“ musikalische Leckerbissen. Der Name ist Programm: fetzige Rhythmen und grooviger Sound sind die Spezialität von Marvin Händle, Drums, Simon Eiselt und Nikolaus Brauchle, Gitarre und Keyboard, Axel Dürr, Bass, und Ulrich Brauchle, Gitarre und Gesang.

Als großartige Leadsängerin gab Katharina Schmeling Songs wie „Seven Years“, „More than a Feeling“, dem Mark-Knopfler-Klassiker „Sultans of Swing“ und Ed Sheerans „The A Team“ das gewisse Etwas. Von „Hot Groove“ möchte man gerne mehr hören.

Bleibt zu hoffen, dass der Schulbandabend nach dieser gelungenen Premiere zur festen Einrichtung wird.