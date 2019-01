War da womöglich jemand unzufrieden mit einem Urteil? In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte gegen Mitternacht einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten des Amtsgerichts in der Straße Schöner Graben geworfen. An dem Briefkasten, der vor dem Gebäude steht, entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.