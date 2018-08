Böhmerwäldler tanzen auf den Straßen

Was Wacken für die Metal-Fans ist, ist die Europeade für Tanzgruppen. Tausende von Trachtenträgern haben sich in Viseu in Portugal getroffen, um fünf Tage gemeinsam zu singen, zu tanzen und zu musizieren. Mit dabei: Die Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler aus Ellwangen mit Verstärkung aus Stuttgart, München und Baunach sowie aus Brasilien.

Die Trachten der Ellwanger Spielschar waren daher fast so bunt gemischt wie die Europeade selbst: Sie standen für Baden-Württemberg, den Schönhengstgau und überwiegend für den Böhmerwald. Auch die Gäste aus Brasilien hatten Böhmerwäldler Trachten an.

28 Mitglieder mischten sich unter die mehr als 5850 Trachtenträger. In Portugal sind Folkloregruppen noch weit verbreitet. Alleine aus der 100 000 Einwohner-Stadt Viseu nahmen 16 Tanzgruppen teil. Die Deutschen stellten vor den Letten (329 Teilnehmer) mit 427 Aktiven die viertgrößte Gruppe; aus Spanien stammten 1164 Teilnehmer (40 Gruppen), aus Portugal 910 und aus Frankreich 563.

Zwei Auftritte im großen Sportstadion

Morgens ab 10 Uhr bis in die frühen Morgenstunden erklangen Blockflöte und Dudelsack, Tenorhorn und Schlagzeug. Immer wieder fanden sich Musiker über alle Gruppengrenzen hinweg zusammen. „Eine so wundervolle Veranstaltung hat Viseu noch nie erlebt“, schwärmte Viseus Bürgermeister Almeida Henriques. Seine Stadt hat sich das Spektakel rund 300 000 Euro kosten lassen.

Die Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler hatte zwei Tanz-Auftritte im großen Sportstadion. Einmal allein bei der Eröffnung am Donnerstagabend und einmal beim großen Finale mit allen deutschen Gruppen. Anlass für den zweiten Auftritt war die Übergabe der Europeade-Fahne an den Stadtverordnetenvorsteher von Frankenberg, Rainer Hesse. Dazu tanzten mehr als 400 deutsche Volkstänzer und bildeten die angemessene Kulisse für die Übergabe. „Das war ein beeindruckender Moment“, sagt Claudia Beikircher, die Leiterin der Ellwanger Gruppe.

Außerdem beteiligte sich die Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler unter der Leitung von Dirigent Martin Januschko am internationalen Chorabend. Dabei lag der Schwerpunkt auf traditionellen Liedern in der Mundart der Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland.

Deutsche Tanzgruppe aus Brasilien

Eine Premiere bei der Europeadehing hing mittelbar mit den Böhmerwäldlern zusammen: Erstmals war eine Gruppe aus Südamerika dabei. Da die Teilnehmer bayerische Trachten trugen, schuhplattelten und sich „Original Einigkeit Tanzgruppe“ nannten. liefen sie als deutsche Kulturgruppe – aus Curitiba in Brasilien. Arthur Ferrari war schon 2016 mit der Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler in Böhmerwäldler Tracht zur Europeade nach Schweden gefahren und hatte mitgetanzt – und danach in seiner Heimat Brasilien, wo es mehrere deutsche Trachtengruppen gibt, Werbung für die Europeade gemacht.

Viseu passte für die Brasilianer ideal. Denn die wenigsten Mitglieder sprechen Deutsch oder Englisch – dafür aber alle Portugiesisch. Für die brasilianische Gruppe war es ein großer finanzieller Kraftakt – doch nächstes Jahr wollen sie wiederkommen; dann nach Frankenberg in Hessen.Das Motto lautet dann „Colours of Europe“.