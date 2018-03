„Azubi-Knigge“ kommt am Schulzentrum an

Die richtigen Umgangsformen am Arbeitsplatz gehören zum ABC der Auszubildenden. Darum ging es bei einem Seminar der Innung Sanitär, Heizung, Klima (SHK) Aalen, das am beruflichen Schulzentrum in Ellwangen während des normalen Schulunterrichts unter der Leitung des Referenten Andre Steiner über die Bühne ging.

Der erste Eindruck ist oft entscheidend. Wie spreche ich meine Kunden an? Wie verhalte ich mich im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit den Kunden, wie trete ich sicher auf und wie erkenne und verändere ich meine Schwachstellen? Vier Stunden lang wurde mit 23 Berufseinsteigern der Verhaltenskodex geübt. Im Rollenspiel und im gegenseitigen Austausch wurden positive und negative Umgangsformen für den Betriebsalltag trainiert.

„Es geht um Fachkompetenzen und ums adäquate Auftreten“, betonte der Referent. Der Ausbildungsbeauftragte der Innung SHK, Jens Kogel, und Werkstattlehrer Berthold Schmid hatten die Veranstaltung begleitet. „Das Feedback der Schüler war durchweg positiv“, betonten die beiden bei der Übergabe der Teilnehmerbestätigung. Von einem vollen Erfolg sprach Prüfungsvorsitzender Steffen Hümer. Organisiert wurde das motivierende Seminar durch die IKK Classic, die neben der Rückenschule für die Azubis der SHK-Innung Aalen bereits eine Fortsetzung des Kurses für die Zukunft in Aussicht gestellt hat.