Axel Nagel groovt „außerhalb von Fahrzeugen“

Etwas Wetterfestigkeit war von den gut 50 Besuchern beim Auftritt von Axel Nagel im Garten des Cafés Omnibus schon gefordert. Es tröpfelte mal mehr, mal weniger vor sich hin. Axel Nagel, Sänger, Songwriter und Gitarrist, war schon durch sein Markenzeichen, den schwarzen Hut, gut behütet. Und der Stimmung unter seinen Fans tat das Wetter ohnehin keinen Abbruch, im Gegenteil.

Im schummrigen Licht, im romantischen Ambiente des Café-Gartens entwickelte sich eine geradezu magische Stimmung, ein wenig melancholisch angehaucht, die zu den Songs passte. Denn Nagels fantasievolle, zum Nachdenken anregende Texte handeln nicht von Liebe, Glück und Trallala, sondern befassen sich mitunter tiefsinnig und hintergründig mit dem echten Leben.

Mit Loops und Theremin

Nagel singt mit emotionaler Stimme, und seine Musik ist meistens rockig, es groovt ganz gewaltig. Diese Qualitäten findet man auch auf seiner neuen CD mit dem etwas sperrigen Titel „Außerhalb von Fahrzeugen“, die er nach mehrjähriger Funkstille erst vor Kurzem herausgebracht hat. Daraus stellte Nagel einige Songs vor, wie etwa „Farbskala“ mit Eindrücken zwischen dem Tannheimer Tal und Schottland. Aber auch melancholische Ohrwürmer wie etwa „Alone again“ von Gilbert O’Sullivan waren in einer deutschen Version am Start.

Bei „John Franklin“, einem „Mitmachstück“ aus Indien, war auch das Publikum gefordert. Von den Herren erbat Nagel einen e-moll-Akkord in mittlerer Lage, „die Damen bitte eine Oktave darüber“. Das wurde aufgenommen, gespeichert und später als Background-Chor eingespielt.

Elektronische Hilfsmittel spielen in Axel Nagels Musik durchaus eine Rolle, ein Bass oder ein Beat aus der Konserve waren ebenso dabei wie Loops aus dem Sampler. Auch ein Theremin kam zum Einsatz. Nagel erzeugte Töne, indem er Arme, Hände und Finger im elektrischen Feld des Instruments bewegte und so Lautstärke und Tonhöhe beeinflusste. Die Kunst war, das Theremin so zu aktivieren, dass die Töne zum Song passten, der über den Sampler weiterlief. Nagel konnte das perfekt. Die Zuhörer dankten mit begeistertem Beifall.