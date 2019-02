Axel Hacke liest in Ellwangen

Bekannt geworden ist er mit Kolumnen für das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. Über tausend erschienen unter dem Titel „Das Beste aus meinem Leben.“ Woche für Woche sieht Axel Hacke, Journalist und Bestsellerautor, seine Aufgabe darin, Kleines groß und Schweres leicht zu machen. Auf Lesereisen füllt er regelmäßig Säle und in Ellwangen mühelos auch die Buchhandlung Rupprecht, in der er sein neues Buch „Über den Anstand in schwierigen Zeiten“ vorgestellt hat. Und nicht nur das.

Axel Hacke, sympathisch, Anfang Sechzig, kann aus dem Vollen schöpfen und brachte vorsorglich alle seine Texte mit. Oder doch die meisten. Locker plauderte er über morgendliche Fahrten, als er Sohn Luis zum Kindergarten brachte: „Der ist jetzt 23, hat seinen Führerschein und fährt selbst dorthin.“ Da ahnte man schon, was kommen würde. Heiter räsonierte Hacke über Ehefrau Paola und das „Partnerschaftspassiv“: „Die Christbaumkugel müsste endlich weggeräumt werden.“ Im August, also der Nachweihnachtszeit, die fast schon wieder die Vorweihnachtszeit ist, so dass es sich nicht mehr lohnt, die Kugel einzumotten. Findet auch Bosch, ein Kühlschrank aus den Fünfzigern mit psychischen Problemen und idealer Gesprächspartner mit immer kühlen Getränken.

Von Zwieben, die anrufen, und drastischen Hühnern

Auch Hackes Tierleben sorgte für Lachtränen. Bei der Vogelzählung 2014 wurde tatsächlich ein „Welchlein“ gesichtet und landete auf Platz 105 der Liste. Was ist ein Welchlein? Es entstammt dem missverstandenen Lied „Welch ein Singen, Musizieren“ und ist vermutlich schon wieder ausgestorben. In Hackes wundersamer Fauna tummeln sich auch gähnende Sittiche. Und wohin sind die Bärchen verschwunden, die früher mit uns im Bettchen lagen und später vielleicht Prinzessinnen holten, mit denen sie stark behaarte Kinder zeugten?

Bei der Kolumne im schwafelnden Donald-Trump-Stil lag das Publikum längst am Boden und Hacke zu Füßen: „Viele glauben, dass das, was ich jetzt schreiben werde, den Nobelpreis verdient hat, ganz großartig, fantastisch.“ Lachtränen trieb auch Hackes Speisedeutsch für Anfänger: „Onion rings“, kühn übersetzt mit „Zwiebel ruft an.“ Was verbirgt sich hinter „Oberst von Huhn breitet sich drastisch in einer Weißweincreme aus?“ Und was haben der weiße Neger Wumbaba, der Erdbeerschorsch und Kurt der Engel, der erwacht, miteinander zu tun? Man schlage nach bei Matthias Claudius’ Lied „Der Mond ist aufgegangen“, in dem sich die Zeile „Der weiße Nebel wunderbar“ findet. Der Erdbeerschorsch meint den Erzbischof, und Kurt der Engel heißt im Original natürlich Chor der Engel. Ein viertes Hackesches „Wumbaba“-Buch wäre schön, geht aber nicht, denn „es ist eine Trilogie.“

Zwischendurch streute Axel Hacke Ernstes ein aus seinem neuesten Buch: „Dass man auch beim Üblichen nicht mitmacht, wenn es unanständig ist.“ Anstand als Haltung, nicht als Benimm. Diesem Feingeist zu lauschen, war eine wahre Wonne.