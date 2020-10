Unbekannte haben am Sonntagnachmittag zwischen 14.10 Uhr und 14.25 Uhr die Scheibe eines Pkw Ford eingeschlagen, der auf dem Parkplatz am Friedhof in der Rosenberger Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine blaue Lederhandtasche, in der sich ein Geldbeutel mit rund Bargeld sowie diverse persönliche Papiere befanden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter Telefonnummer 07961 / 9300.