Autohaus Koch-BAG unterstützt die Malteser

Das Autohaus Koch-BAG hat beim Kalten Markt Spenden gesammelt. Die Summe wurde nun an den Malteser Hilfsdienst in Ellwangen übergeben. Ingold Anna Allgaier (Fuhrparkbeauftragte der Malteser) und Stephanie Töpfl (Pflegedienstleitung der Malteser) freuen sich über die Spende. Jeder Euro helfe den Menschen in der Region. Gefreut hat sich auch die Familie Schäfer, die dank des Gewinnspiels einen neuen VW T-Roc für vier Wochen fahren darf. Spende und Auto wurden von Verkaufsberater Andreas Kurz und Jürgen Bux, die die Aktion initiiert haben, übergeben.