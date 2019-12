Autofahrerin wird mit 1,88 Promille angehalten

Deutlich mehr als erlaubt hat eine Frau getrunken, die Polizisten in Wassertrüdingen aus dem Verkehr gezogen haben. Die Autofahrerin war am Freitag kurz vor Mitternacht zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Die Beamten stellten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugführerin zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Autoschlüssel an den Fahrzeughalter ausgehändigt.