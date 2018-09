Autofahrerin weicht Katze aus und legt sich aufs Dach

Weil sie einer Katze ausgewichen ist, hat sich eine Autofahrerin am Dienstagmorgen mit ihrem Auto aufs Dach gelegt. Das berichtet die Polizei. Die 42-jährige Frau kam wegen dem Tier, so berichtete sie es den Beamten, von der Straße ab und verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Frau war in Richtung Pfahlheim unterwegs, kippte und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte laut Polizeibericht, unterstützt durch zwei Ersthelfer, ihr demoliertes Fahrzeug verlassen. Trotz leichter Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst vorsorglich in die Virngrundklinik eingeliefert. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.