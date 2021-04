Autofahrerin fährt Fußgänger an und flüchtet

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Straße An der Jagst hat eine unbekannte Autofahrerin am Samstag zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr einen 50-jährigen Fußgänger angefahren. Obwohl der Geschädigte gegen die Heckscheibe klopfte, fuhr die Verursacherin nach dem Unfall davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln, der von einer Frau mit dunklen Haaren im Alter von 18 und 25 Jahren gelenkt wurde. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300.