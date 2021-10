Ein Sachschaden von rund 3000 Euro ist bei einem Unfall gegen 19.45 Uhr am Donnerstag entstanden. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto in der Siemensstraße in Fahrtrichtung Crailsheim unterwegs. An der Ampel scherte er zum Fahrbahnwechsel aus, missachtete den nachfolgenden Verkehr und prallte mit einem anderen Auto zusammen.