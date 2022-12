Autofahrer aufgepasst: Die Westtangentebrücke muss vollständig gesperrt werden

Die Westtangentenbrücke in Ellwangen muss von März bis November 2023 komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Grund sind laut Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle dringende Sanierungsarbeiten, die die Vollsperrung nötig machen.

11.000 bis 13.000 Verkehrsteilnehmer überqueren die Brücke pro Tag. Diese sollen im Zeitraum der Bauarbeiten von der Jet-Tankstelle über die Landesstraße 1060, die Nordspange, Röhlingen, die Landesstraße 1029 bis Immenhofen zurück auf die Bundesstraße 290 großzügig umgeleitet werden.

Es gebe keine andere Möglichkeit, versicherte Steidle in der jüngsten Sitzung des Ellwanger Gemeinderats. Die Ampeln auf der Umleitungsstrecke sollen in dieser Zeit so geschaltet werden, dass es möglich nicht zu Staus kommen soll. Man versuche, den Verkehrsfluss zu garantieren, doch sicher werde es zu Einschränkungen kommen, so Steidle weiter.

Stadtrat Jürgen Lang (Freie Wähler) wies auf die mögliche Belastung von Schrezheim und Rotenbach hin. Was könne man unternehmen, damit der Schwerlastverkehr nicht durch die beiden Teilorte fahre, fragte er. Die seien schließlich „prädestiniert als Ausweichstrecken“.

Laut Thomas Steidle kann die Stadt nicht mehr tun, als auf die offiziellen Umfahrungen hinzuweisen. Man könne den Leuten „nicht in die Reifen schießen“, sagte er. Lang forderte, dass man zumindest Tonnagebegrenzungen für die Ortsdurchfahrten einrichten könne. Diese regte Fritz Widmann (CDU) auch für die Scheffel- und Aalener Straße an.

OB Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab betonten, dass die Sanierung nicht mit der Landesgartenschau 2026 zusammenhängt. Die Arbeiten müssten sein, demnächst werde man bereits Hinweisschilder aufstellen, damit sich Verkehrsteilnehmer auf die Situation einstellen könnten, so Grab. Bestimmte Straßen für den Schwerlastverkehr sperren, könne man aber nicht.