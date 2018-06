Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr ein Auto, welches in der Jenaer Straße abgestellt war, zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich in Höhe von rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300.