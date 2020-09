Auto überschlägt sich - Fahrerin flüchtet in Maisfeld

Von Deutsche Presse-Agentur

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat eine überzeugende Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt am nächsten Wochenende hingelegt. Die Schwaben bezwangen am Samstag den Schweizer Vizemeister FC St. Gallen in einem Testspiel mit 6:2 (4:1). Konstantin Kerschbaumer (16. und 39. Minute), Tobias Mohr (32.), Stefan Schimmer (43.), Robert Leipertz (75.) und Patrick Schmidt (90.) trafen vor 459 Zuschauern in der Voith-Arena für die Schwaben. Für die Gästetreffer sorgten Heidenheims Patrick Mainka (44.