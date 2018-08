Auto stößt mit Lastwagen zusammen

Auf der Rastanlage Ellwanger Berge an der BAB 7 sind am Dienstagmittag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen, wobei Sachschaden von mehr als 20 000 Euro entstanden ist. Beide Fahrzeuge fuhren kurz vor zwölf Uhr aus Richtung Tankstelle in Richtung der Parkplätze. Weil sich dort die Fahrbahn auf eine Fahrspur verengt, stießen Lkw und Auto zusammen. Am Lkw entstand dabei ein Schaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wurde, der Schaden am Pkw war mit geschätzten 20 000 Euro deutlich höher.