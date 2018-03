Auto landet auf dem Dach

Auf einer glatten Stelle ist ein Autofahrer ins Schleudern gekommen. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der K3216.

Ein Autofahrer fuhr gegen 11.20 Uhr von Beersbach in Richtung Hardt. Im Auslauf einer langgezogenen Rechtskurve bremste er ab. Dabei geriet er auf einer glatten Stelle ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.