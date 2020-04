Auto gewaschen, Bußgeld kassiert

Am Mittwoch sind in Dineklsbühl drei Männer im Alter zwischen 23 bis 54 Jahren an einer SB-Waschanlage angetroffen worden, als sie ihre Fahrzeuge reinigten. Die erlassene Allgemeinverfügung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz lässt das derzeit in Bayern nicht zu. Da die Männer keine triftigen Gründe benennen konnten, wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.