Auto gegen Sattelzug: Zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochn in Pfahlheim ereignet hat. Gegen 13.15 Uhr war eine 68-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Abt-Rudolf-Straße unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 39-jährige Fahrer des Sattelzuges bremste noch fast bis zum Stillstand ab, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Die 68-Jährige und ihr 13-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Junge musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro.