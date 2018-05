Auto überschlägt sich mehrfach

Mehrfach überschlagen hat sich das Auto einer 21-Jährigen. Sie hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Die Frau war am Donnerstag kurz vor 11.30 Uhr auf der L1050 von in Richtung Fichtenberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich weil sie zu schnell war auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto überschlug sich zwei, drei Mal überschlagen und blieb in einer Wiese liegen. Die Fahrerin konnte ihr Auto selbst verlassen. Sie wurde nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. (ij)