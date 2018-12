Auto überschlägt sich, Fahrerin schwer verletzt

Ein Unfall hat sich zwischen Rattstadt und der Überführung der A7 ereignet. Dabei hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Die 20-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt.

Laut Polizei war eine Autofahrerin auf der glatten Straße wohl zu schnell unterwegs, ist deshalb in den Graben gefahren und hat sich dann noch überschlagen. Die 20-Jährige fuhr am Montag um 8.10 Uhr auf der K3216 von Hardt nach Rattstadt. Etwa 400 Meter vor Ortsbeginn kam sie in einer Linkskurve bei Schneeglätte ins Schleudern und von der Straße ab. Der Daihatsu überschlug sich an einer Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.