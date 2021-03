Austausch mit Winfried Mack

Der Landtagsabgeordnete Winfried Mack bietet Bürgerinnen und Bürgern einen Austausch unter freiem Himmel an. Am Freitag, 12. März, wird er von 9 bis 10.30 Uhr in Aalen-Unterkochen und von 11 bis 13 Uhr in Aalen-Unterrombach auf den Wochenmärkten sein.

Am Samstag, 13. März, von 8 bis 9.30 Uhr ist Winfried Mack auf dem Ellwanger Wochenmarkt und von 10 bis 12 Uhr auf dem Aalener Wochenmarkt. Er freut sich auf Fragen und Gespräche, um auch mit Abstand nah bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein.