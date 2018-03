Ausschuss berät über Lärmaktionsplan

Um den Lärmaktionsplan geht es in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrsangelegenheiten am Mittwoch, 21. März, um 17 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Ellwangen. Außerdem steht der ehemalige „Mobilmachungs-Stützpunkt“ der Bundeswehr auf der Tagesordnung. Es soll der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen im Bereich Rainau geändert werden. Weiter berät das Gremium über den Bebauungsplan „Boltersrot IV“ in Neunheim und die Kanalauswechslung in der Königsberger Straße. Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an.