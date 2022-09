Auseinandersetzung in der LEA mit mehr als 100 Beteiligten

Am frühen Freitagabend ist die Polizei in die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, sollen dort mehr als 100 Bewohner durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Bei der Auseinandersetzung seien mindestens drei Menschen verletzt worden. Wie schwer, sei derzeit noch nicht klar.

Wie der Sprecher weiter erklärt, sei die Situation aber mittlerweile unter Kontrolle. Man sei mit rund 15 Streifen vor Ort, um die Situation zu klären.