Ausbildungsmesse lockt viele Schüler und Eltern an

Die Ausbildungs- und Studienmesse in Ellwangen ist zu einer festen Institution geworden und hat Appetit auf die Zukunft gemacht. Am Samstag hat sie zum sechsten Mal im Kreisberufsschulzentrum, in der Eugen-Bolz-Realschule und im Hariolf-Gymnasium stattgefunden. Die Schüler und ihre Eltern sind in Scharen herbeigeströmt.

Die Ausbildungs- und Studienmesse wird jedes Jahr vom Landratsamt Ostalbkreis, der Stadt Ellwangen und der Agentur für Arbeit Aalen veranstaltet. Rund 140 Ausbildungsbetriebe aus Handwerk und Industrie, Banken, Krankenkassen, Polizei, sozialen Einrichtungen, Verwaltungen, beruflichen Schulen und Hochschuleinrichtungen präsentierten sich dieses Mal und informierten über mehr als 200 Berufe und Studiengänge. Und die Schülerinnen und Schüler nutzten eifrig die Gelegenheit, sich zu informieren. Meist waren Ausbildungsleiter, Personalchefs und Auszubildende an den Ständen, die in persönlichen Gesprächen über Anforderungen, Aufgaben, Fertigkeiten und Bewerbungsbedingungen der jeweiligen Berufe, Schulen oder Studiengänge unterrichteten. Für die Ausbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher interessierten sich übrigens auch junge Männer, da am Stand auch männliche Auszubildende waren.

Flüchtlinge informieren sich über berufliche Chancen

Überraschend viele Flüchtlinge aus Syrien und Schwarzafrika informierten sich auf der Messe. Unter ihnen war auch Zouhir Shahin aus Ellwangen. Der 18-jährige Syrier kam vor drei Jahren nach Deutschland und machte dieses Jahr an der Mittelhofschule seinen Werkrealschulabschluss. Jetzt sucht Zouhir Shahin für 2019 dringend einen Ausbildungsplatz als Zerspanungsmechaniker. Da nutzte er die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Elmar Zillert, dem Leiter der Agentur für Arbeit Aalen. Und der will sich persönlich dafür einsetzen, dass der junge Syrer einen Ausbildungsplatz findet.

Berufsberater Nikolaus Pfauth sagte im Gespräch mit Zouhir Shahin: „Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind so gut wie nie. Es gibt deutlich mehr Lehrstellen als Bewerber für einen Ausbildungsplatz, insbesondere im Metallbereich, im Handwerkerbereich und in der Pflege.“ Auch Flüchtlinge hätten Möglichkeiten und Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die Berufsberater unterstützten die Schüler in der Beratung und bei der Vermittlung in die Ausbildung. Pfauth legte den Interessenten ans Herz, Kontakt zu diversen Betrieben in der Region aufzunehmen, mit den dortigen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und nach Praktika nachzufragen. Bei Sprachdefiziten gebe es seitens des Jobcenters auch die Möglichkeit der Nachhilfe. Und Zouhir Shahin hörte bei seinem Rundgang auch, dass Mechatroniker ein Zukunftsberuf sei.

Dickes Lob für die Ausbildungsbetriebe

Landrat Klaus Pavel sprach von einem alljährlichen Großereignis und von „sehr viel Ausstellungs- und Präsentationsqualität“. Die Messe habe einst mit dem Ziel begonnen, dass junge Leute einen Ausbildungsplatz finden. Heute indes sei die Messe eher für die Betriebe da, die Auszubildende suchen. Nach dem einstündigen Rundgang freute sich Pavel über das „ganz hervorragende große Interesse“ und darüber, dass viele Jugendliche mit Mama oder Papa unterwegs waren, ein Zeichen dafür, dass sich die Familien um die Zukunft ihrer Kinder kümmerten. Ein dickes Lob hatte er für die Ausbildungsbetriebe parat: „Die Stände werden immer professioneller.“ In vielen Gesprächen erfuhr der Landrat von einer verstärkten Nachfrage nach dem Handwerk. „Die Industrie hat es im Moment offenbar ein bisschen schwerer“, sagte Pavel.

Bürgermeister Volker Grab sprach von einer „Erfolgsgeschichte“ und wies auf den „Zukunftsmarkt Pflegeberufe“ hin. Die Messe sei vor sechs Jahren mit 70 Ausstellern gestartet, jetzt seien es 141. „Heute kämpfen die Betriebe, um Auszubildende zu bekommen“, sagte Elmar Zillert, Leiter der Agentur für Arbeit Aalen. Die Messe sei eine gute Chance, um mit dem Nachwuchs in Kontakt zu kommen. Zillert wünschte den jungen Leuten, dass ihr Start in das Berufsleben funktioniere. An dem Rundgang nahmen auch Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter (CDU) und Landtagsabgeordneter Winfried Mack (CDU) teil.