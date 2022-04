Aus Sechs mach´ Fünf: Spannende Bürgermeisterwahl in Tannhausen

Politikverdrossenheit in unserer Gesellschaft? Nicht auf der Ostalb, schon gar nicht in Tannhausen. Da entsteht nun fast schon ein Hype darum, wer denn nun neuer Bürgermeister in der knapp 2000-Seelen-Gemeinde werden wird.

PR-Agentur unterstützt den Hype

Die PR-Agentur, die im Vorfeld die Kandidatur zusätzlich anheizte und Kandidaten suchte, tat ihr Übriges. Der scheidende Bürgermeister Manfred Haase brachte es auf den Punkt, als er sagte, dass Tannhausen nun „wirklich“ die Wahl habe. Im Vorfeld sechs, aktuell aber immer noch fünf Kandidaten kämpfen um das Bürgermeisteramt in Tannhausen.

Keiner fällt aus der Rolle

Tatsächlich, so lässt sich festhalten, präsentierten sich diese seriös, der eine besser, der andere schlechter – aber: seriös, keiner fiel völlig aus der Rolle, den Willen nimmt man jedem ab. Einer, das lässt sich ohne Wagemut behaupten, ist raus: Stephan Sailer war nicht anwesend, nutzte diese Chance nicht.

Entscheidung am 8. Mai? Kaum vorstellbar

Die Wahl für die Tannhäuser wird aber so schon schwierig genug und es wäre schon sensationell, wenn am 8. Mai tatsächlich einer der Kandidaten die 50-Prozent-Marke auf Anhieb knacken würde. Haase wünscht sich 75 Wahlbeteiligung. Wird diese erreicht, wäre dies angesichts dieses spannenden Fünfkampfs weitaus weniger sensationell als eine finale Entscheidung. Der Hype geht weiter.