Aus der Bäckerei wird ein Yogastudio

Über vier Generationen, von 1874 bis 2008, ist die Bäckerei Anton Traub ein familiengeführtes Unternehmen gewesen. Hier ist Stefanie Traub aufgewachsen. Und hier eröffnet die 39-Jährige ihr Yoga- Studio.

„Jetzt gibt es in der Stadtfischergasse 6 nicht nur Stärkendes für den Körper, sondern auch für den Geist“, sagte Bürgermeister Volker Grab, der als einer der ersten eine Yogaübung in dem neuen Studio absolvierte.

Stefanie Traub hat Sportwissenschaften studiert und neun Jahre bei Varta Microbattery im Marketing und betrieblichen Gesundheitsmanagement gearbeitet. Seit 2009 praktiziert sie Ashtanga Yoga. Von allen Yogastilen gilt dieser als der härteste und athletischste. Traub hat diese Yogamethode in Indien bei Paramaguru Sharath Jois erlernt. Er hat sie auch als Lehrerin autorisiert. Trotz der körperlichen Herausforderung ist Stefanie Traub wie ihr indischer Lehrer überzeugt, dass jeder Ashtanga üben kann, auch ältere Menschen. Voraussetzung seien Geduld und Willenskraft. Nach 90 Minuten Unterricht sitzt man in der Teeküche, die sie in der ehemaligen Konditorei eingerichtet hat, noch beim Chai zusammen.

Infos und Anmeldungen unter der Numer 0172 / 7579726, Facebook Ashtanga Yoga Ellwangen. (R.)