Zum Jahresende hat Geschäftsführer der Aurnhammer GmbH, Dominik Aurnhammer, in kleiner Runde langjährige Mitarbeiter seines Holzbauunternehmens geehrt. Er bedankte sich bei allen Jubilaren mit persönlichen Worten für die Treue und das Engagement. Waldemar Gulej wurde in diesem Zuge nicht nur für 25-jährige Betriebszugehörigkeit gewürdigt und gleichzeitig in den Ruhestand. Die beiden Geschäftsführer Hariolf und Dominik Aurnhammer überreichten allen Jubilaren ein Präsent sowie eine Ehrenurkunde der IHK: Waldemar Gulej (25 Jahre), Ulrich Kohler (20 Jahre), Jürgen Hein (20 Jahre), Rolf Matuschek (20 Jahre), Gerhard Hopfensitz (15 Jahre) und Daniel Oberdorfer (zehn Jahre). Foto: Aurnhammer GmbH