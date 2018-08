Es hat ja eine Weile gedauert, aber jetzt laufen die Arbeiten für den neuen Aufzug am Dorfhaus in Eggenrot auf Hochtouren. Zuvor hatte sich alles so lange hingezogen, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Eggenrot auf die Barrikaden gingen. Dann wurde schließlich grünes Licht für den Aufzug gegeben.

Das Dorfhaus in Eggenrot wird dank des neuen Aufzugs an der westlichen Giebelseite barrierefrei gemacht (wir berichteten mehrfach). Ganz so einfach war die Sache jedoch nicht, auch von baulicher Seite. So bereitete die alte Entwässerungsgrube Probleme und machte eine Pfahlgründung des Aufzugs notwendig, um schlecht tragfähige Bodenschichten zu überbrücken. Wegen der neuen Trinkwasserverordnung musste auch die komplette Wasserverteilung erneuert werden.

Vorgaben des Brandschutzes erforderten für Ober- und Dachgeschoss einen separaten Rettungsweg. Damit auch diese Etagen vernünftig genutzt werden können, werden sie mit einer rund 30 000 Euro teuren Fluchttreppe versehen. Auch deshalb wird es bei den veranschlagten Kosten von rund 264 000 Euro nicht bleiben. Bis Ende Oktober soll der Umbau fertig sein, die Außenanlagen einen Monat später. Ortsvorsteher Albert Schiele dankte im Vorfeld den Eggenrotern, die vieles in Eigenleistung gestemmt haben, für ihre Geduld und ihren Zusammenhalt und sprach von einer „barrierefreien Weihnachtsfeier“ im Dorfhaus.