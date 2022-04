Aufstallungspflicht für Geflügel endet am 15.April

Geflügel müssen nicht mehr in festen Stellen gehalten werden. Die im Februar verhängte Aufstallungspflicht endet am 15. April. Das hat das Landratsamt am Donnerstag mitgeteilt.

Anfang dieses Jahres war nach Funden von toten Graugänsen im Uferbereich des Bucher Stausees und des Stockmühlsees die Geflügelpest (Aviäre Influenza H5N1) nachgewiesen worden. In der Folge mussten vom Geschäftsbereich Veterinärwesen des Landratsamts Ostalbkreis infizierte Zonen ausgewiesen werden, die mit erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen und der Aufstallungspflicht für Geflügel in der infizierten Zone verbunden waren.

Nachdem sich das Geschehen zwischenzeitlich beruhigt habe und keine weiteren Nachweise der Aviären Influenza mehr stattgefunden hätten, könne die Aufstallungspflicht für Geflügel mit Ablauf des 15. April aufgehoben werden. Der Geschäftsbereich Veterinärwesen beim Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass zur Seuchenlage derzeit noch nicht bundesweit Entwarnung gegeben werden kann. Im Norden und Osten Deutschlands verlaufe das Geschehen weiter und es würden „laufend“ neue Geflügelpest-Fälle registriert, sodass auch zukünftig Einzelfälle von Aviärer Influenza auftreten könnten.

Die Geflügelhalter werden daher weiterhin um erhöhte Vorsicht gebeten. Insbesondere Kontakte von Hausgeflügel mit wildlebenden Wasservögeln, Greifvögeln und Raben sind zu vermeiden. Besonders kritisch ist es, wenn zum Beispiell Stockenten oder Wildgänse in den Auslauf einfliegen und mit dem Geflügel über Futter oder Wasser in Kontakt kommen. Da das Virus ausgesprochen empfindlich gegenüber hohen Temperaturen ist, gelten gut durcherhitzte Lebensmittel als gesundheitlich unbedenklich.