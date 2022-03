Aufruhr in der Tattoo-Szene: Es gibt Farbe – aber auch einige Hürden

Seit Anfang dieses Jahres gilt die sogenannte „REACH-Verordnung“ (englisch: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), die das Tätowieren mit bunter Farbe in Europa deutlich schwieriger macht. Auch im Ostalbkreis stellt die Einschränkung Tätowierer vor große Herausforderungen.

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte das Bundesinstitut für Risikobewertung in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité damit begonnen, Probanden für eine Studie zu suchen – einen Monat, nachdem bekannt geworden war, dass die REACH-Verordnung zum 4. Januar dieses Jahres greifen wird.

Genaue Untersuchungen der Tattoos

Innerhalb der Studie sollen die Auswirkungen von neu gestochenen Tattoos auf Blut und Urin untersucht werden. Ob die Ergebnisse zur Schädlichkeit der Tattoofarben am Ende tatsächlich aussagekräftig sein werden, ist bislang unklar. Gleichwohl: Es besteht die Sorge, dass die Substanzen, die beim Tätowieren zum Einsatz kommen, Hautallergien oder sogar Krebs hervorrufen können. Um das potenzielle Risiko zu minimieren, sollen Zusätze, wie Pigmente oder Konservierungsstoffe, nur noch deutlich reduziert zum Einsatz kommen. Es wurde diesbezüglich ein Grenzwert festgelegt, der allerdings so gering ausfällt, dass die Herstellung der meisten Tattoofarben nahezu unmöglich wird. Die Regel betrifft bunte Farbtöne, aber auch die am meisten verwendete Tattofarbe schwarz.

Tattoo-Szene nicht begeistert

Die Tattooszene reagiert auf die Neuerung wenig begeistert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Substanzen bislang nur im Verdacht stünden, schädlich für Mensch und Umwelt zu sein. Es wird kritisiert, dass das Verbot ohne endgültige Nachweise einfach umgesetzt wurde.

Ami Henne findet es „schwierig“

Dieser Kritik schließt sich auch Ami Henne an, Inhaberin von „Blekksmie Tattoo & Piercing“ in Oberkochen. „Ich finde es schwierig, diese Regelung nachzuvollziehen, weil sie nicht auf Beweise gestützt ist“, sagt die Tätowiererin. Außerdem ist sie der Meinung, dass jeder selbst das Risiko bunter Tattoofarbe bewerten könne. Ein weitgehendes Verbot sei für sie in jedem Falle keine gute Lösung.

Zu schnell, aber grundsätzlich richtig

„Es ging einfach viel zu schnell“, sagt auch Karim Rustamov, Tätowierer im „Batzcavetattoo-Studio“ in Ellwangen. Das Team des Studios findet es generell aber durchaus richtig, dass der Gesetzgeber den Kunden und den Tattoo-Artists mehr Sicherheit bieten möchte. Aber die Ausführung sei „problematisch“.

Auch für die Hersteller der Farben war die schnelle Umsetzung des Verbots schwierig. Trotzdem konnten Firmen wie „I AM INK“ relativ zügig neue Farben entwickeln, die den Ansprüchen der EU-Verordnung gerecht werden – dennoch haben Tätowierer damit zu kämpfen. Enorme Lieferengpässe, ausverkaufte Produkte und erhöhte Preise machen ihnen die Arbeit derzeit schwer.

Neue Farben sind unverschämt teuer

„Manche Hersteller, die behaupten, ihre Farben seien REACH-konform, konnten uns dafür überhaupt keine Nachweise liefern“, erzählt Rustamov. Auch die hohen Preise für die neuen Farben seien „eine Unverschämtheit“. Die Qualität der neuen Tinte scheint aber zumindest gleichgeblieben zu sein, so das Urteil der Ellwanger Tätowierer. „Wir müssen das aber auf jeden Fall noch weiter testen“, unterstreicht Fabio Batz, Leiter des Batzcavetattoo Studios.

Kundschaft ist verunsichert

Die Kundschaft der Tätowierer ist durch die Neuregelung in jedem Falle verunsichert. Viele seien wegen ihrer alten Tattoos in Sorge, berichtet Sonja Piontek von Batzcavetattoo. Es musste deshalb „viel Aufklärungsarbeit“ geleistet werden, was nicht immer einfach gewesen sei, da den Tattoo-Künstlern oft selbst die notwendigen Informationen gefehlt hätten. „Wir haben dreimal darüber nachgedacht, größere Kundenaufträge anzufangen, da eine große Ungewissheit über die verfügbaren Farben herrschte“, erzählt Rustamov.

Ab 2023 gibt es weiterer Verbote

So wird es aber wohl erstmal weitergehen. Ab 2023 sollen auch die Pigmente „Grün 7“ und „Blau 15“ verboten werden. Bei diesen Farben soll sich das Ersetzen durch andere Inhaltsstoffe allerdings schwieriger gestalten. Das Batzcavetattoo-Team bleibt trotzdem optimistisch. „Das sollte genug Vorlauf sein, um Alternativen zu finden“, ist Rustamov überzeugt. Auf die Frage, ob die aktuelle Situation besorgniserregend sei, reagiert auch Ami Henne aus Oberkochen entspannt. „Die Tattooszene ist zusammengerückt. Wir werden wie immer das Beste daraus machen“, bleibt sie zuversichtlich.

Die Tätowiererin hatte aufgrund der Pandemie elf Monate lang hohe Umsatz-Einbußen zu verzeichnen. „Trotz Corona und dieses Verbots gibt’s mich immer noch“, so Henne schmunzelnd.