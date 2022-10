Aufmarsch am HG: Demonstranten beschimpfen Roderich Kiesewetter als „Kriegstreiber“

Eigentlich war der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter im Rahmen einer Talkrunde zum Ukraine-Krieg ins Hariolf-Gymnasium (HG) gekommen. Begrüßt wurde er aber auch von knapp 30 Demonstranten, die ihn unter anderem als „Kriegstreiber“ beschimpften. Kiesewetter suchte den Dialog. Dieser war jedoch nur bedingt möglich.

Mit Trommeln und Bannern, auf denen beispielsweise „Welt-Krieg ist keine Lösung“ und „Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer“ stand, hatten sich die Demonstranten vor Beginn der Veranstaltung vor der Polizeiabsperrung zum Gymnasium aufgebaut. Zu der Demonstration sei im Vorfeld über soziale Netzwerke aufgerufen worden. Man habe damit gerechnet, sagte Ellwangens Bürgermeister Volker Grab. Die Schule hatte daher das Ordnungsamt um Unterstützung gebeten.

Kiesewetter versuchte, mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen. Durch zahlreiche Schreie und Zwischenrufe war eine richtige Unterhaltung aber nur ansatzweise möglich. Er nehme sie sowieso nicht ernst, rief einer dem Bundestagsabgeordneten zu. Und: Er solle sich schämen. Ein anderer brüllte: „Putin weiß, was er tut.“

Manche Teilnehmer hatten selbstgemachte Banner dabei. (Foto: Masuch)

Kiesewetter erkannte unter den Teilnehmern auch Demonstranten, die vor wenigen Wochen schon beim Auftritt der Grünen-Chefin Ricarda Lang aufgetreten waren. Es sei nicht in Ordnung, dass man auf diese Weise mit Volksvertretern umgehe, sagte er. „Ich schäme mich, Menschen wie sie in Berlin vertreten zu müssen.“ Er bot an, den Austausch ruhig und an anderer Stelle fortzusetzen.

Überrascht, dass Demonstranten zum HG kommen würden, sei er nicht, sagte Kiesewetter bereits im Vorfeld im Gespräch mit der „Ipf und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“. Bei Veranstaltungen in Heidenheim habe er auch schon Polizeischutz benötigt. Auf solchen Demos suche er immer den Dialog, meistens könne man die Situation so etwas entschärfen, so der CDU-Politiker. Gesprächsbereit zu sein, gehöre eben auch zu einer Demokratie.

Dass die derzeitigen Demonstrationen Vorboten für den von manchen prognostizierten „Wutwinter“ sind, glaubt Kiesewetter indes nicht. Deutschland habe zwei bis drei harte Jahre vor sich. Hier brauche es Aufklärung durch die Politik. Der russische Präsident Wladimir Putin führe einen Krieg gegen „unsere Art zu leben“, betonte er. Wenn die Ukraine den Krieg verliere, seien als nächstes Moldau und das Baltikum an der Reihe. Daher müsse man die Ukraine mit aller Kraft unterstützen, damit sie den Krieg gewinnen könne.

Danach müssen laut Kiesewetter die „Grenzen vom Januar“ wieder hergestellt werden. Und Russland müsse Reparationen zahlen. Dann gebe es auch wieder Frieden in Europa.