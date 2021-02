Aufhebung der Ausgangssperre zu Fasching: Kein Grund zur Party

Heute wird die nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg für Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 aufgehoben. Pünktlich zum Weiberfasching könnten böse Zungen da spotten. Bei der Ellwanger Stadtverwaltung reagiert man auf die neue Vorgabe gelassen, appelliert aber gleichzeitig eindringlich an die Vernunft der Menschen.

Mit der Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre habe sich die Situation nicht grundlegend geändert, betont der Pressesprecher der Stadt Ellwangen, Anselm Grupp. Es würden nach wie vor Abstandsregeln und vor allem Kontaktbeschränkungen gelten. „Es ist nach wie vor nicht erlaubt, in großen Gruppen zusammenzukommen, um zu feiern.

Auch nicht die Fasnet“, macht Grupp klar. Die seit dem 11. Januar bestehende Corona-Regel, dass nur noch Treffen mit maximal einer Person außerhalb des eigenen Hausstands zulässig sind, habe nach wie vor Bestand.

Wie mit der Aufhebung der Ausgangssperre verfahren wird, wollte Grupp am Mittwoch noch nicht weiter kommentieren. „Wir warten derzeit noch auf eine konkrete Handreichung vom Land.“

Aktuell wisse man nur, dass in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von über 50 weiterhin die nächtliche Ausgangssperre gelten soll, sofern die 50er-Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird und, dass der Beginn der Ausgangssperre um eine Stunde nach hinten verlegt werden soll – im Falle eines Falles dann also von 21 bis 5 Uhr gelten würde.

Dass das Land ausgerechnet zum Weiberfasching die Ausgangssperre aufhebt, will Grupp im Gespräch mit unserer Zeitung „nicht überbewerten“. Natürlich werde gerade dieser Tag in Ellwangen jedes Jahr groß, bunt und fröhlich gefeiert. Da aber alle Gaststätten und Kneipen in der Stadt geschlossen sind und die Kontaktbeschränkungen weiter Bestand haben, rechne man am Donnerstag nicht mit verbotenen Feiern und größeren Zusammenkünften in der Innenstadt, sagt Grupp.

Die Aufhebung der Ausgangssperre ist überhaupt kein Anlass, Abstands- und Hygenieregeln nicht mehr einzuhalten. Anselm Grupp, Stadtsprecher

Die Stadt plane aus diesem Grund auch keine verstärkten Kontrollen an diesem Tag. Gleichwohl appelliert der Pressesprecher der Stadt an die Vernunft der Menschen: „Die Aufhebung der Ausgangssperre ist überhaupt kein Anlass, Abstands- und Hygenieregeln nicht mehr einzuhalten. Hier ist jeder Einzelne gefragt, vernünftig und im Sinne der Solidargemeinschaft zu handeln.“