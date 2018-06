Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Dalkinger Straße gekommen. Ein Autofahrer hielt am Fußgängerüberweg, was der Fahrer im Auto dahinter zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im vorderen Auto verletzt und wurde in die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 8000 Euro.