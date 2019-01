Auffahrunfall mit sieben Fahrzeugen: Fünfjähriger verletzt

Am Freitagmittag hat sich auf der A7 ein Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine 63-jährige Autofahrerin war am Freitag gegen 11.40 Uhr auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen musste stark abbremsen, weil der Verkehr stockte. Ein 39 Jahre alter Autofahrer und eine 18 Jahre alte Fahrerin erkannten dies zu spät und fuhren auf den stockenden Verkehr auf. In den Unfall waren insgesamt sieben Fahrzeuge verwickelt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 57.000 Euro.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, darunter ein 5 Jahre alter Junge, welcher in einem Fahrzeug saß. Die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallherganges dauern derzeit noch an.